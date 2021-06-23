احذر هذه العلامة .. جرس إنذار قبل حدوث نوبة قلبية

المواطن- متابعة

قالت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إن نوبات القلب هي حالات طارئة طبية خطيرة يمكن منعها إذا كان الشخص على دراية بعلامات الإنذار المبكرة، موضحة أن لدى الأشخاص عتبات مختلفة للألم، ولهذا السبب يمكن أن تختلف الأعراض في حدتها، وغالبًا ما يكون اختلاف الأعراض سببًا لخطأ في ظهور علامات الإنذار المبكر.

وقالت المؤسسة إن إحدى العلامات التي يخطئها البعض، ويتجاهلها البعض الآخر هي التعرق دون سبب واضح، مؤكدة على أن ذلك قد يشير إلى عامل خطر رئيسي للإصابة بنوبة قلبية.

واكتشف باحثون أن التعرق هو العارض الذي يدفع المزيد من الأشخاص الذين يعانون من نوبة قلبية للوصول إلى المستشفى، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

تفسير علاقة التعرق بـ النوبة القلبية

وأضافت المؤسسة الطبية: ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة يتطلب المزيد من الجهد من قلبك، لذلك يتعرق جسمك أكثر لمحاولة الحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة أثناء المجهود الإضافي.

وذكرت: إذا كنت تعاني من تعرق بارد أو جلد رطب، فعليك استشارة طبيبك، علمًا بأن التعرق الليلي هو أيضا عارض شائع للنساء اللائي يعانين من مشاكل في القلب، وقد تخطئ النساء في هذا العارض بسبب تأثير انقطاع الطمث.

وتابعت: إذا استيقظت وكانت ملاءاتك مبللة أو لم تستطع النوم بسبب التعرق، فقد يكون هذا علامة على نوبة قلبية، خاصة عند النساء.

ويعد العرق الكثيف المفاجئ دون سبب واضح من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية ولكن الكثيرين لا يدركون ذلك، وقد يكون التعرق غزيرًا حتى عندما لا تكون مصابًا بالحمى ولا تجهد نفسك أو في بيئة حارة، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى بما في ذلك ضيق التنفس أو الغثيان أو ألم الصدر.

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