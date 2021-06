استخباراتي أمريكي : الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر خبرة عسكريًا في العالم

المواطن - ترجمة : سعد البحيري

قال مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية إن الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر خبرة عسكريًا على مستوى العالم مشيدًا بقيمة الدفاعات الجوية في التصدي للمقذوفات الحوثية.

After several years that saw hundreds of missile and drone attacks, Saudi air defense may well be the most experienced in the world. This latest event shows that it has become capable of responding well to Houthi efforts to overcome Saudi air defenses through saturation attacks. https://t.co/v9zPzt97AS

— Norman Roule (@Norman_Roule) June 20, 2021