استشاري: إصابات كورونا ستصل إلى أقل من 500 حالة

المواطن - الرياض

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال 5 أو 6 أسابيع لتصل إلى أقل من 500 حالة يومياً.

انخفاض الحالات:

وقال غزال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن انخفاض الحالات سيُلاحظ بشدة خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع زيادة نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن المملكة تمر حالياً بمرحلة منحنى مُتسطح.

إجازة العيد:

ولفت الاستشاري إلى أن ثبات الحالات حالياً على متوسط 1200 حالة بسبب فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية في حالة انخفاض عدد الحالات المُسجلة.

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