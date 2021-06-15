اشتراطات وفوائد #كود_البناء الجديد

المواطن - الرياض

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الدكتور أحمد قطان، أن منظومة كود البناء الجديد في المملكة للمباني فوق 3 طوابق وأكثر تضم اشتراطات من شأنها ضمان تعظيم قيمة العقارات، ورفع كفاءة الطاقة، وتنعكس على المشهد الحضري.

5 برنامج:

وأشار قطان في مقابلة مع “العربية” على هامش مؤتمر الإعلان عن إجراءات تطبيق كود البناء السعودي، إلى إطلاق حزمة من 5 برامج سبقت إطلاق كود البناء بهدف دعم المكاتب الهندسية ومكاتب المقاولات، من بينها برنامج لإصدار التراخيص من المكاتب الهندسية، وبرنامج المقاول المعتمد، وبرنامج واعد لضمان فرص وظيفية، وبرنامج آخر لتقديم خدمات المكاتب الهندسية للمواطنين بالشكل الأمثل.

ووصف كود البناء بأنه خضع للتواصل مع القطاع الخاص، لضمان جاهزية منظومة كود البناء، مشيرًا إلى أن منصة “بلدي” تستطيع أن تؤهل أي مكتب هندسي أو مقاول هندسي، بشكل إلكتروني في أقل من 24 ساعة، والكود هو عملية تصحيحية لضمان الالتزام بالاشتراطات.

تكلفة إضافية:

وكشف أن غير الملتزمين بـ كود البناء الجديد سيكون عليه تكلفة إضافية من أجل الالتزام بهذا الكود، لكن من هم ملتزمون في السابق لن يكون عليهم تكلفة إضافية، ويشمل ذلك أن يكون أحجام الأبنية ومواصفات وأحجام النوافذ والأبواب وغيرها من الشروط، بما يخص البناء.

وبشأن التأمين على العيوب الخفية للبناء، قال: إن هناك شركة واحدة تقدم الخدمة، لكن المخاطر تتوزع على أكثر من شركة في السوق، في الوقت الحالي، مبينًا أن المسؤولية النظامية توزع على المقاول والمكتب الهندسي المشرف والمصمم وجميع الجهات التي شاركت في البناء التي تتحمل مسؤولية.

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