الآسيوي: عبدالله الحمدان نجم المستقبل للأخضر

المواطن - مروة نبيل

تتجه الأنظار إلى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول، عبدالله الحمدان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

إشادة بمستوى عبدالله الحمدان

وتحدث حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نجم الأخضر قائلًا: “نجم المستقبل للمنتخب السعودي.. ستكون كل الأنظار على عبدالله الحمدان في التصفيات الآسيوية”.

وكشف أبرز إحصائيات المهاجم الهلالي عبدالله الحمدان صاحب الـ21 عامًا، حيث إنه شارك في 12 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وحصل على وصيف كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وحفز حساب كأس آسيا الجماهير لمتابعة قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وقال: “تعرّفوا على خصم المنتخب السعودي المُقبل في الدور الثالث من التصفيات من خلال القرعة يوم 1 يوليو المُقبل”.

المنتخب السعودي يتصدر ويتأهل

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

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