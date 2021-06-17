إحصائية تُقرب الأخضر من مونديال 2022

المواطن - مروة نبيل

يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة التألق في التصفيات الآسيوية، وخطف الأخضر لبطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يتصدر ويتأهل

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

إحصائية مميزة تدعم الأخضر

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم حينما تصدر مجموعته 5 مرات من الـ8 الماضية، أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، فيما فشل في الصعود إلى التصفيات النهائية 1982، 1990 و2010.

ويجمع الأخضر صدارتي مجموعتي التصفيات الأولية والنهائية كلما تأهل إلى نهائيات كأس العالم باستثناء نسخة 2018، حيث صعد المنتخب السعودي بعد احتلاله المركز الثاني في التصفيات النهائية، فيما جمع الصدارتين خلال مشاركاته المونديالية الأربع الأخرى.

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