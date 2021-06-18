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الأخضر بالمجموعة C في كأس الأمم الإلكترونية 2021

الأخضر بالمجموعة C في كأس الأمم الإلكترونية 2021

2021/06/18
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر بالمجموعة C في كأس الأمم الإلكترونية 2021 مساعد الدوسري
المواطن - مروة نبيل

أُجريت، اليوم الجمعة، قرعة نهائيات كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية 2021، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة C.

الأخضر في المجموعة C

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية 2021 في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 20 وحتى 22 أغسطس المقبل.

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن نتيجة القرعة، حيث يتواجد الأخضر بالمجموعة C التي تضم كل من؛ كوريا الجنوبية، البرازيل، رومانيا، البرتغال وفنلندا، وتمنى التوفيق للاعبين.

لاعبو المنتخب السعودي

ومن المقرر أن يُمثل المنتخب السعودي في منافسات بطولة كأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية 2021، مساعد الدوسري، ياسر الحارثي ومشعل الحبيشي.

الأخضر في كأس الأمم الإلكترونية 2021
قرعة المنتخب – المصدر @SaudiNT


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