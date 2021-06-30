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الأخضر يتقدم على السنغال بالشوط الأول
ضمن منافسات كأس العرب

الأخضر يتقدم على السنغال بالشوط الأول

2021/06/30
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يتقدم على السنغال بالشوط الأول جانب من المباراة @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد السنغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الأخضر يتقدم

وبدأ المدير الفني صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من؛ أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف.

الأخضر للشباب
جانب من المباراة @SaudiNT

وضغط لاعبو الأخضر منذ بداية مباراة السعودية ضد السنغال، وسط دفاع قوي من أسود التيرانجا، قبل أن يتمكن عبدالله رديف من هز الشباك عند الدقيقة 42، ليمنح المنتخب الوطني التقدم في الشوط الأول من كأس العرب.

ويطمح لاعبو الأخضر في مواصلة التألق خلال أحداث الشوط الثاني وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، فيما يسعى منتخب السنغال لتعديل النتيجة أملًا في التقدم، خاصة أنه يأمل المحافظة على لقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للنسخة الثانية على التوالي.

منتخب السعودية للشباب
المنتخب السعودي – المصدر @SaudiNT

كأس العرب لمنتخبات الشباب

وتأهل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما تصدرت السنغال المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.


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