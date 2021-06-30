الأخضر يتقدم على السنغال بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد السنغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الأخضر يتقدم

وبدأ المدير الفني صالح المحمدي المباراة بتشكيل مكون من؛ أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبدالله رديف.

وضغط لاعبو الأخضر منذ بداية مباراة السعودية ضد السنغال، وسط دفاع قوي من أسود التيرانجا، قبل أن يتمكن عبدالله رديف من هز الشباك عند الدقيقة 42، ليمنح المنتخب الوطني التقدم في الشوط الأول من كأس العرب.

ويطمح لاعبو الأخضر في مواصلة التألق خلال أحداث الشوط الثاني وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، فيما يسعى منتخب السنغال لتعديل النتيجة أملًا في التقدم، خاصة أنه يأمل المحافظة على لقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للنسخة الثانية على التوالي.

كأس العرب لمنتخبات الشباب

وتأهل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما تصدرت السنغال المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

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