الأشهر في العالم.. عرض ثوب زفاف الأميرة ديانا لأول مرة منذ 25 عامًا

المواطن - متابعة

بدأ عرض ثوب زفاف الأميرة ديانا أمام الجمهور وذلك للمرة الأولى منذ 25 عامًا في معرض صناعة الأسلوب الملكي الذي يقام في قصر كينسنغتون البريطاني الشهير من 3 الشهر الجاري حتى الثاني من يناير المقبل وذلك بعد موافقة الأميرين ويليام وهاري نجلي الأميرة الراحلة.

ثوب زفاف الأميرة ديانا

ويحمل ثوب الزفاف هذا توقيع المصممين دافيد وإليزابيت إيمانويال، يأتي مع ذيل بطول 7,6 متر ويُعتبر الأطول بتاريخ الملكيّة البريطانيّة كما يُصنّف على أنه أشهر ثوب زفاف في العالم، وقد ارتدته الأميرة ديانا خلال زفافها، من وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز، الذي أقيم في 29 يوليو من العام 1981.

تطريز باللؤلؤ

وتمّ تصنيع هذا الثوب من التفتا الحريريّ وهو تزين بالدانتيل الفاخر العائد إلى الملكة ماري جدّة الأمير تشارلز، كما تمّ تطريزه بعشرة آلاف حبّة من اللؤلؤ.

وبحسب “العربية نت ” يتضمّن المعرض أيضاً ثوباً وردياً يحمل توقيع دار David Sassoon ارتدته الأميرة ديانا في وقت لاحق من يوم زفافها، كما يتضمّن تصاميم أخرى فاخرة ونادرة ارتدتها سيدات العائلة المالكة البريطانيّة .

ومن بين المعروضات ثوب التتويج الذي ارتدته الملكة الأم في العام 1937 وثوباً من الطراز الجورجي ارتدته الأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيت خلال حفل خيريّ في منتصف ستينيّات القرن الماضي بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء والإكسسوارات التي ارتبطت بمناسبات مختلفة وتُظهر تطوّر صناعة الأسلوب الملكي في مجال الأناقة.

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