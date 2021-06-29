الاتحاد السعودي يدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

المواطن - الرياض

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين في السعودية.

الاتحاد السعودي يوقع الاتفاقية:

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من توقيع الاتفاقية اليوم، في مقر الاتحاد بالعاصمة الرياض.

وتواجد أثناء توقيع الاتفاقية، رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، فيما وقّع الاتفاقية الأمين العام المساعد للاتحاد إبراهيم القباع، ومساعد المدير التنفيذي المكلف للرابطة مشاري الصقار وقائد المنتخب الوطني السابق أسامة هوساوي.

وسيعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة رابطة دوري المحترفين على تسهيل كافة الخطوات لتأسيس الرابطة وفقًا للأنظمة المتبعة ومنحها استقلالية تامة، وذلك لإبراز دور اللاعبين ومرجعيتهم وإشراكهم في صناعة القرار.

المسحل يرحب بتأسيس رابطة اللاعبين المحترفين:

ورحّب ياسر المسحل بمقترح تأسيس الرابطة، مؤكدًا على أهمية استقلاليتها وفق الأنظمة والقوانين التي حددتها منظمة الروابط العالمية، وتحت نظام أساسي وجمعية عمومية تضم اللاعبين، مشيرًا أن اللاعبين المحترفين أحد أهم عناصر كرة القدم السعودية.

ورفع المسحل الشكر والتقدير إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع كرة القدم، مبينًا أن هذا الدعم يضع على عاتق الاتحاد السعودي العمل بكل جد واهتمام لمواكبة التطلعات الوطنية للمرحلة الحالية.

تفاصيل الرابطة الجديدة:

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية للرابطة، أسامة هوساوي، أن الباب ما زال مفتوحًا أمام اللاعبين الراغبين بالانضمام للجنة، كاشفًا عن أنهم سيعملون على تأسيس النظام الأساسي للرابطة، والجمعية العمومية الخاصة بها التي سيكون أعضاؤها اللاعبين، للحفاظ على مصالحهم والمساهمة في تطوير منظومة كرة القدم بشكل عام.

وتابع أسامة هوساوي تصريحاته قائلًا: “ستقوم اللجنة بالإعلان لاحقًا عن كافة تفاصيل انتخابات الرابطة والنظام الأساسي لها، بعد اكتمال مرحلة التأسيس ووضع الأطر العامة للمرحلة المقبلة”.

يذكر أن أعضاء تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين في السعودية، تضم كلًّا من، أسامة هوساوي، محمد السهلاوي، ناصر القحطاني، عبدالملك الخيبري، صفوان المولد، مناف أبو شقير، وموسى الشمري.

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