الاتحاد السعودي يقيم دورة الرخصة الآسيوية C في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الرخصة الآسيوية للمدربين C في محافظة حفر الباطن بمشاركة أكثر من 20 متدرباً، والتي استمرت لمدة أسبوع تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



الرخصة الآسيوية C:

وقال المحاضر سعود المشعان: إن الرخصة C هي رخصة معتمدة من الاتحاد السعودي والاتحاد الآسيوي بها أكثر من 20 متدرباً بإشراف من اللجنة الفنية وباستضافة من مكتب وزارة الرياضة بحفر الباطن.

وأضاف المشعان: أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تولي الجانب الرياضي اهتماماً كبيراً وتذلل كل الصعوبات والمعوقات في سبيل تطور الشاب والشابة، والمجال الرياضي أحد المجالات التي تدعمها الحكومة الرشيدة.

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