الاتحاد الكاميروني يدافع عن فينسنت أبو بكر

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا تعليقًا على أزمة فينسنت أبو بكر المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول بنادي النصر.

الاتحاد الكاميروني يدعم اللاعب

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد بتورط فينسنت أبو بكر بالتلاعب مع مدافع فريق هاتاي سبور، الكاميروني جيان كلود بيلونج، من أجل تسهيل فوز بشكتاش في مباراة الفريقين بمنافسات الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فريقه بسباعية دون رد.

وأكد الاتحاد الكاميروني في بيانه أنه تواصل مع مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، أنطونيو كونسيساو، والذي شدد على أن اختيار اللاعبين، هي مسؤوليته، دون تدخل أي شخص، حيث يتم على أساس الجدارة والأداء الرياضي.

وشدد الاتحاد الكاميروني على تصعيد القضية ضد كل من استهدف فينسنت أبو بكر وبيلونج باتهامات باطلة خاصة أن اللاعبين يتميزان بسلوك رياضي رائع، وأخلاقيات لا تشوبها شائبة، مشيرًا إلى ثقته التامة في اللاعبين وقدرتهما على تجاوز هذه المحنة الصعبة.

فينسنت أبو بكر نصراويًا

ووقعت الإدارة النصراوية رسميًّا مع فينسنت أبو بكر قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتقل أبو بكر صاحب الـ29 عامًا إلى بشكتاش في أغسطس 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي، وينتهي تعاقده مع النادي التركي في شهر يوليو المقبل، ما سهل عملية التفاوض معه وحسم الصفقة.

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