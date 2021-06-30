الاتفاق يبدأ الاستعداد للموسم الجديد غدًا

المواطن - مروة نبيل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، مساء يوم غد الخميس.

الاتفاق يستعد:

وتنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء غدًا، على ملعب عبدالله الدبل في الدمام، وذلك بقيادة المدير الفني خالد العطوي، والذي يتولى مهمة تدريب فارس الدهناء للموسم الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يخوض الاتفاق المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوصات الطبية على مدار عدة أيام، وذلك في الراعي الطبي للنادي المستشفى السعودي الألماني.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا بعد ذلك، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيله في وقت لاحق.

فارس الدهناء الموسم الماضي:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بمستوى جيد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس، وذلك بعد فوزه على الأهلي في الجولة الأخيرة.

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