البرازيل بالعلامة الكاملة والأرجنتين تتعثر في تصفيات كأس العالم 2022

المواطن - مروة نبيل

واصل منتخب البرازيل تألقه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما تعثرت الأرجنتين بالتعادل مع كولومبيا.

تصفيات كأس العالم 2022

ولعبت أوروغواي ضد فنزويلا، فجر اليوم الأربعاء، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليفشل المنتخب الأوروغوياني في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي؛ ويكتفي بحصد نقطتين فقط في تصفيات كأس العالم 2022.

ورفع منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الرابع في مجموعته، قبل مباراته المقبلة ضد بيرو في الثاني من سبتمبر المقبل، فيما تذيلت فنزويلا الترتيب بـ4 نقاط قبل مواجهتها أمام الأرجنتين.

وانتهت مباراة تشيلي ضد بوليفيا بالتعادل بنتيجة 1/1، وتقدم لاروخا عند الدقيقة 69 برأسية من إريك بولجار، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها مارسيلو مورينو مارتينز، ليتصدر قائمة هدافي تصفيات كأس العام 2022 بـ6 أهداف.

ووصل رصيد منتخب تشيلي إلى 6 نقاط في المركز السابع قبل مواجهة البرازيل في الثاني من سبتمبر، فيما رفعت بوليفيا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثامن، ومن المقرر أن تواجه كولومبيا في الجولة المقبلة.

منتخب البرازيل يحصل على العلامة الكاملة

وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم تألقه في تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز على باراغواي على ملعب “ديفينسوريس ديل الشاكو”، فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، في أول انتصار أمامه منذ 35 عامًا.

وسجل ثنائية منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار ولوكاس باكيتا عند الدقيقتين 4 و93، ليرفع السامبا رصيده إلى 18 نقطة بعد حصوله على العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد باراغواي عند 7 نقاط في المركز السادس.

الأرجنتين تسقط في فخ التعادل

وتألق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد كولومبيا، فجر اليوم الأربعاء، ونجح في تسجيل هدفين خلال أول 8 دقائق فقط عن طريق كريستيان روميرو ولياندرو باريديس، قبل أن يستقبل ثنائية في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2/2.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدر، فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم عند 8 نقاط في المركز الخامس ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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