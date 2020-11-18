تاباريز: منتخب البرازيل استغل ظروف المباراة

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب أوروغواي، أوسكار تاباريز أن لاعبي منتخب البرازيل الأول لكرة القدم استغلوا ظروف المباراة، وتمكنوا من تحقيق الفوز بثنائية.

منتخب البرازيل ضد أوروغواي

ولعب منتخب البرازيل ضد أوروغواي ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر، ليحقق السليساو العلامة الكاملة بعد فوزه في جميع المباريات.

وافتتح منتخب البرازيل التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق أرتور من تسديدة قوية من خارج الجزاء، قبل أن يهز ريتسارليسون شباك أوروغواي بالهدف الثانية من ركلة ركنية قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

تاباريز يتحدث عن مباراة البرازيل وأوروغواي

وقال أوسكار تاباريز إن لاعبيه لم يتمكنوا من الفوز “على فريق جيد جدًا”، مضيفًا: “البرازيل أحسنت استغلال ظروف المباراة وواصلت الانتصارات”.

وتابع مدرب أوروغواي تصريحاته قائلًا: “أصبحنا في المركز الخامس بعد أربع جولات.. ما صعب الأمور علينا كثيرًا كانت الهزيمة أمام الإكوادور (2-4)”.

وأضاف تاباريز: “تمكنا من تصحيح الأمور قليلًا أمام كولومبيا (الفوز 3-0)، والآن اضطررنا لمواجهة البرازيل، كما سنضطر لملاقاة الأرجنتين في الجولة الخامسة من التصفيات”.

وعن افتقار أوروغواي للاعبين مهمين أمام البرازيل بسبب فيروس كورونا المستجد، أكد تاباريز أن هذا كان متوقعًا، مضيفًا: “الأمر يتفاقم، ولا أعلم ماذا سيحدث في التصفيات والمنافسات الأخرى”.

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