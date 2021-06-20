البرازيل ثاني دولة تتخطى نصف مليون وفاة بسبب كورونا

المواطن- متابعة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نصف مليون وفاة في البرازيل، لتكون بذلك ثاني دولة على مستوى العالم تتجاوز هذا الرقم، بعد الولايات المتحدة.

إصابات كورونا في البرازيل

وبحسب وكالة رويترز، فإن آخر البيانات الرسمية المنشورة على موقع وزارة الصحة،فقد سجلت في البلاد حتى اليوم الأحد 17 مليونا و883750 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، منها 500800 حالة وفاة.

ورصدت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 2301 وفاة و82288 إصابة جديدة بكورونا.

وقال وزير الصحة، مارسيلو كيروغا، على حسابه في تويتر إن الجائحة التي اجتاحت البرازيل والعالم أجمع أودت بأرواح نصف مليون شخص في بلده، مضيفا: أعمل بدأب من أجل تطعيم الجميع بأقرب وقت ممكن وتغيير هذا السيناريو الذي يلاحقنا منذ أكثر من عام.

احتجاجات في المدن البرازيلية

ويأتي ذلك على خلفية تنظيم مظاهرات شعبية في مختلف المدن في البلد؛ احتجاجًا على طريقة تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع الجائحة، بما يشمل الاتهامات بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.

وفي غضون ذلك، حذر الخبراء من أن الجائحة ربما لم تبلغ ذروتها حتى الآن فيما يخص وتيرة الوفيات.

ورجح الرئيس السابق للوكالة الوطنية للرقابة الصحية، أنفيسا، غونزالو فيشينا، أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ستصل إلى 700 أو حتى 800 ألف وفاة قبل أن تؤتي حملة التطعيم ثمارها.

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