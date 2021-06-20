البرق يحرق 10 آلاف فدان من غابات ولاية يوتا الأمريكية !

المواطن- متابعة

تسبب برق في إحراق نحو 10000 فدان من غابات في جنوب غرب ولاية يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أجبر سكان المناطق الواقعة بالقرب من المكان على إخلاء مساكنهم.

ووثق مقطع فيديو التقطته سيدة تُدعى إميلي بريستون، الحريق وهو مستعر بالقرب من ممتلكاتها، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز البريطانية.

موجة حر شديدة

ويأتي ذلك تزامنًا مع موجة حر شديدة تضرب جنوب غربي الولايات المتحدة لليوم الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة قبل انكسار الموجة الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات متواصلة من موجة الحر لخمس ولايات هي كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو، حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها درجات الحرارة غالبا على 38 درجة مئوية، وفقا لرويترز.

وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليج بارك بولاية ماريلاند، بوب أورافيك كل عام يكون الجو حارًا في جنوب غربي البلاد، لكن هذا العام زادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة