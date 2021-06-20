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البرق يحرق 10 آلاف فدان من غابات ولاية يوتا الأمريكية !
تزامنًا مع موجة حر شديدة تضرب البلد

البرق يحرق 10 آلاف فدان من غابات ولاية يوتا الأمريكية !

2021/06/20
الساعة 12:42 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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البرق يحرق 10 آلاف فدان من غابات ولاية يوتا الأمريكية !
المواطن- متابعة

تسبب برق في إحراق نحو 10000 فدان من غابات في جنوب غرب ولاية يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أجبر سكان المناطق الواقعة بالقرب من المكان على إخلاء مساكنهم.

ووثق مقطع فيديو التقطته سيدة تُدعى إميلي بريستون، الحريق وهو مستعر بالقرب من ممتلكاتها، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز البريطانية.

موجة حر شديدة

ويأتي ذلك تزامنًا مع موجة حر شديدة تضرب جنوب غربي الولايات المتحدة لليوم الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة قبل انكسار الموجة الأسبوع المقبل.

البرق يحرق 10000 فدان من غابات أمريكا !
البرق يحرق 10000 فدان

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات متواصلة من موجة الحر لخمس ولايات هي كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو، حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها درجات الحرارة غالبا على 38 درجة مئوية، وفقا لرويترز.

البرق يحرق 10000 فدان من غابات أمريكا !
البرق يحرق 10000 فدان

وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليج بارك بولاية ماريلاند، بوب أورافيك كل عام يكون الجو حارًا في جنوب غربي البلاد، لكن هذا العام زادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا.

البرق يحرق 10000 فدان من غابات أمريكا !

 


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