البرلمان الأوروبي يقر جواز سفر كورونا

المواطن - متابعة

أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، جواز سفر كورونا.

جواز سفر رقمي:

وبمنح البرلمان الأوروبي، الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا، أصبح من الممكن السماح للمسافرين بإثبات حالتهم الصحية – إذا تم تطعيمهم ضد الفيروس، أو التعافي منه، أو الحصول على نتيجة اختبار سلبية – وتسهيل تنقل مواطني الدول الأوروبية في فصل الصيف.

خطوة جديدة:

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم، إلى أن هذا القرار الذي حصل على تأييد 546 صوتًا مقابل معارضة 93 صوتًا وامتناع 51 عن التصويت يعد خطوة جديدة يتخذها البرلمان، ليدخل بذلك جواز السفر الصحي حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، على الرغم من أن العديد من الدول، بينها إسبانيا، كانت قد بدأت استخدامه بالفعل.

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