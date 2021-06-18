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البكيري: الاتحاد تنفس بعد التخلص من جيل 2013
موجهًا نصيحة إلى الإدارة

البكيري: الاتحاد تنفس بعد التخلص من جيل 2013

2021/06/18
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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البكيري: الاتحاد تنفس بعد التخلص من جيل 2013 الإعلامي محمد البكيري
المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي محمد البكيري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عام 2013، مؤكدًا أن هذا الجيل تسبب في تراجع العميد.

البكيري ينتقد جيل 2013 في الاتحاد

وقال البكيري: “تمر الأيام وتثبت الشواهد.. ما أنا مقتنع به دومًا.. واقتنع به كثر مؤخرًا: جيل 2013 في الاتحاد أكثر عناصر جيل تاجرت بمواقفها مع النادي. عندما تم التخلص من90٪ منهم.. تنفس”.

وتابع محمد البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تبقى فقط لو لمرة واحدة أمنية أن تتبدل المواقف بأن يتاجر النادي بهم احترافيًا: بيع، فهم بايعينك بايعينك قريبًا”.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

البكيري ينتقد سعود عبدالحميد

وكان البكيري قد قارن بين موقفي سعود عبدالحميد ونجم ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس بشأن تجديد كل منهما لعقده مع ناديه عند بدء التفاوض، منتقدًا نجم نادي الاتحاد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويدخل سعود عبدالحميد صاحب الـ21 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم في شهر يوليو المقبل، وتسعى إدارة العميد لتجديده وسط اهتمام من أندية سعودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سعود عبدالحميد
سعود عبدالحميد


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