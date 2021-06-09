البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.4% العام الجاري

المواطن - الرياض

توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و3.3% في العام المقبل.

وقال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن ذلك يعكس تطورات إيجابية في مجال التصدي للجائحة وارتفاع أسعار النفط وتراجع حالات خفض الإنتاج النفطي، وبدء برنامج استثماري حكومي جديد في المملكة.

أسعار النفط:

وأوضح البنك أنه في البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو وزيادة الإيرادات الحكومية، بحسب العربية.

وتوقع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل.

الاقتصاد العالمي:

وقال البنك إنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عامًا، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مازال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد يونيو/حزيران 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

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