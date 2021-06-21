البيئة تعلن جاهزية مختبراتها البيطرية خلال موسم الحج

كوادر متخصصة
خطة مدروسة
وتم إعداد خطة لفرق الحج البيطرية لعام ١٤٤٢ هجرية، حيت تضم تجهيز فرق في منافذ العاصمة المقدسة (الكعكية، النوّارية، البهيتة)، إضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرّمة.
وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدّسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.
يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرّمة، لموسم الحج.
جولات تفقدية
سلامة الغذاء ضمن الأولويات
تقنيات حديثة
وبيّن الصاعدي أن إجراء الاختبارات التشخيصية يتم باستخدام التقنيات المخبرية الحديثة مثل التشخيص الجزيئي (تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل PCR) والتشخيص المصلي والمناعي (تقنية قياس الأنزيم المرتبط المناعي Elisa) وغيرها من الاختبارات.
بدوره ثمن الفهيد الجهود التي يبذلها الأخصائيون والعاملون في المختبرات، مؤكدًا أن زيارته تأتي لمتابعة سير العمل في المختبرات والاطلاع على احتياجاتها واستعدادها لموسم الحج هذا العام، وأشار أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تحرص دائمًا على رفع كفاءة المختبرات ليتم إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية لمسببات الأمراض الحيوانية البكتيرية والفيروسية والطفيلية بأحدث الأجهزة والتقنيات لتلبي متطلبات المنظمات الدولية وفقًا لمعايير الجودة العالميّة.
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