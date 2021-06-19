التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة

المواطن - الرياض
عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
#فيديو| قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. pic.twitter.com/GSv4w7XvqZ
— واس العام (@SPAregions) June 19, 2021
تدمير وإسقاط 11 طائرة:
وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير 11 طائرة بدون طيار لهذا اليوم حتى الآن.
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