التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة

المواطن - الرياض

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

#فيديو| قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. pic.twitter.com/GSv4w7XvqZ — واس العام (@SPAregions) June 19, 2021

تدمير وإسقاط 11 طائرة:

وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير 11 طائرة بدون طيار لهذا اليوم حتى الآن.

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