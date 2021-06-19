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التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة

التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة

2021/06/19
الساعة 10:39 مساءً
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التحالف يعرض لقطات لتدمير وإسقاط 11 طائرة حوثية مفخخة
المواطن - الرياض

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

تدمير وإسقاط 11 طائرة:

وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير 11 طائرة بدون طيار لهذا اليوم حتى الآن.

 


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