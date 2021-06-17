الترقية إلى Windows 11 قد تكون مجانية للبعض

المواطن- متابعة

بدأت التسريبات والأسئلة حول إصدار نظام التشغيل التالي من شركة مايكروسوفت، ويندوز Windows 11 11 في الظهور وذلك قبل أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي عنه، وكان من أبرز تلك الأسئلة هي إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الترقية إلى ويندوز الجديد مجانًا.

واتضح أنهم قد يكونون قادرين على فعل ذلك، بشرط ألا يستخدموا Windows 8، حيث تشير التسريبات حتى الآن أنه حتى إذا كنت لا تزال تستخدم Windows 7 أو ويندوز 8.1، فستظل قادرًا على الترقية إلى Windows 11 مجانًا.

ووفقًا للمعلومات، يحتوي ويندوز 11 على مفاتيح إعداد منتج مخصصة لدعم Windows 7 و Windows 8.1، ويوجد أيضًا ملف لنظام التشغيل Windows 8، ولكن هذا الإصدار غير مدعوم.

وتحتاج إلى الترقية إلى Windows 8.1 أولاً قبل الترقية إلى 11، تمامًا كما كان الحال مع Windows 10.

الترقية إلى Windows 11

ظهرت معلومات عن التحديث المرئي الشامل المسمى Sun Valley منذ بعض الوقت، وكان من المتوقع في البداية أن يكون جزءًا من ويندوز 10، لكن اتضح أنه نسخة جديدة.

وعلى الأرجح، لن تبدو الترقية إلى النسخة الجديدة مختلفة تمامًا عن تحديث الميزات لمستخدمي Windows 10، ويجب أن يحصل كل شخص يستخدم ويندوز على ترقية مجانية إلى Windows 11.

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