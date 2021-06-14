التشيك تهزم إسكتلندا بـ ثنائية باتريك شيك

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب التشيك الأول لـ كرة القدم في تحقيق فوز مهم على حساب منتخب إسكتلندا وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة التشيك وإسكتلندا

ومنذ بداية المباراة، بدأ ضغط أصدقاء المهاجم باتريك شيك، وذلك بحثًا عن إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الإسكتلندي، حيث تمكن باتريك شيك ومن ضربة رأسية متقنة من إحراز الهدف الأول لبلاده بالدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتأخر المنتخب الإسكتلندي بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الإسكتلندي على فترات إحراز هدف التعادل ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

هدف من مسافة 45 مترًا !

ومن هجمة مرتدة متقنة، أسقط باتريك شيك الكرة فوق رأس الحارس الإسكتلندي من مسافة 45 مترًا، حيث حاول الأخير إخراجها من المرمى لكن الكرة كانت أسرع منه، لتعلن الهدف الثاني للمنتخب التشيكي بالدقيقة الـ52 في هدف وُصف بأنه أفضل هدف في يورو 2020 حتى الآن.

ولم يحدث أي جديد باللقاء ليفوز رفقاء اللاعب شيك، ويقود منتخب بلاده لتصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.

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