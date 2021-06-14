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التشيك تهزم إسكتلندا بـ ثنائية باتريك شيك
في بطولة كأس أمم أوروبا

التشيك تهزم إسكتلندا بـ ثنائية باتريك شيك

2021/06/14
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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التشيك تهزم إسكتلندا بـ ثنائية باتريك شيك @EURO2020
المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب التشيك الأول لـ كرة القدم في تحقيق فوز مهم على حساب منتخب إسكتلندا وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة التشيك وإسكتلندا 

ومنذ بداية المباراة، بدأ ضغط أصدقاء المهاجم باتريك شيك، وذلك بحثًا عن إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الإسكتلندي، حيث تمكن باتريك شيك ومن ضربة رأسية متقنة من إحراز الهدف الأول لبلاده بالدقيقة الـ42.

التشيك وإسكتلندا
حارس إسكتلندا يفشل في إخراج الكرة – المصدر @EURO2020

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتأخر المنتخب الإسكتلندي بهدف دون مقابل.

التشيك وإسكتلندا
@EURO2020

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الإسكتلندي على فترات إحراز هدف التعادل ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

هدف من مسافة 45 مترًا !

ومن هجمة مرتدة متقنة، أسقط باتريك شيك الكرة فوق رأس الحارس الإسكتلندي من مسافة 45 مترًا، حيث حاول الأخير إخراجها من المرمى لكن الكرة كانت أسرع منه، لتعلن الهدف الثاني للمنتخب التشيكي بالدقيقة الـ52 في هدف وُصف بأنه أفضل هدف في يورو 2020 حتى الآن.

التشيك وإسكتلندا
@EURO2020

ولم يحدث أي جديد باللقاء ليفوز رفقاء اللاعب شيك، ويقود منتخب بلاده لتصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.

باتريك شيك - التشيك وإسكتلندا
شيك يحتفل بهدفه – @EURO2020


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