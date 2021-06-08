التعادل يحسم ودية السعودية ضد المكسيك

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد المكسيك الودية التي أُقيمت على ملعب مدينة ماربيا الرياضية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

السعودية ضد المكسيك:

وبدأ المدير الفني سعد الشهري المباراة الودية بتشكيل مكون من؛ أمين البخاري، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، متعب الحربي، ناصر العمران، مختار علي، فواز الطريس، سعد السلولي، أيمن الخليف وعبدالرحمن اليامي.

وضغط لاعبو الأخضر الأولمبي منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف، وسط محاولات من المنتخب المكسيكي، إلا أن التعادل السلبي خيم على أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد المكسيك.

تعادل قاتل للأخضر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى سعد الشهري تغييرات عديدة لتجربة اللاعبين وتجهيز الجميع، قبل أن يستقبل الأخضر الأولمبي هدفًا عند الدقيقة 68، لينتفض منتخب السعودية بحثًا عن هز الشباك.

واستمرت محاولات الأخضر، قبل أن ينجح أيمن يحيى في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة السعودية ضد المكسيك بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

وتُعد مباراة اليوم الودية هي الأولى التي يخوضها المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، ضمن معسكره في ماربيا، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020“، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

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