التعاون يُخالص مطير الزهراني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن رحيل النجم مطير الزهراني عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

رحيل مطير الزهراني

وأعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع الإدارة لمخالصة مالية مع مطير الزهراني، وقدمت له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها الفريق، متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلًا.

وكان نادي التعاون قد تعاقد مع لاعب خط الوسط، مطير الزهراني صاحب الـ27 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بعقد يمتد لـ3 مواسم.

التعاون الموسم المنصرم

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

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