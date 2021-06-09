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موسم تاريخي لدفاع التعاون

موسم تاريخي لدفاع التعاون

2021/06/09
الساعة 5:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موسم تاريخي لدفاع التعاون فريق التعاون
المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

دفاع التعاون يتألق

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء سكري القصيم موسم 2020/ 2021، مؤكدًا أنه الأفضل دفاعيًا في تاريخ الفريق.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 30 هدفًا فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليكون الموسم الأفضل دفاعيًا في تاريخه ضمن منافسات دوري المحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @AltaawounFC

سكري القصيم هذا الموسم

ونجح سكري القصيم في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق صاحب المركز الخامس

وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفيصلي البطولة لأول مرة.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl


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