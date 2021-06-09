التقاعد المبكر أو ضم المدة .. شروط وآلية خصخصة الوظائف الحكومية

المواطن - الرياض

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الموارد البشرية عن آلية خصخصة الوظائف الحكومية للعاملين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ووفقًا للترتيبات الموضوعة فإنه سيتم تخيير الموظف الذي تقل خدمته عن 25 عامًا بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضمها لمدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

خصخصة الوظائف الحكومية:

بينما سيكون أمام الموظف الذي تزيد خدمته عن 25 عامًا خيار التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وفقًا لنظام تبادل المنافع بين الأنظمة، وفقًا لما جاء بنشرة الرابعة عبر قناة العربية.

#نشرة_الرابعة | وكيل الأنظمة واللوائح في @HRSD_SA : لن يطال راتب الموظف أي نقص بعد التحول إلى التخصيص pic.twitter.com/34d1zXEZtk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 9, 2021

فيما يحق للموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى نظام التأمينات ستقوم الجهة بتصفية حقوقه المالية إضافة إلى مكافأة قدرها 16 % من راتبه الأساسي عن كل سنة من سنوات خدمته وهذا يعني إنهاء خدمته.

وعن الموظفين الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية ستعمل الجهات على استيعابهم بقرار يصدر منها وفقًا لعقد بين الطرفين، أو نقل خدمات الموظف بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى لا يشملها التحول الحديث.

الهدف من خصخصة الوظائف الحكومية

ومن جهته، أوضح وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عادل اليوسف، أن خصخصة الوظائف الحكومية تطوير قواعد ونظام سابق كان وهي قواعد وترتيبات تنظم كيفية التعامل مع الموظف.

وشرح الدكتور عادل اليوسف، مثالًا مبسطًا لتحول بعض الموظفين بالنظام الوظيفي الجديد قائلًا: “إذا كان الموظف تابعًا للخدمة المدنية على المرتبة التاسعة وكان القطاع الذي يعمل به مستهدفًا بالتحول في هذه الحالة ستكون هناك ضوابط وقوانين ومعايير سيتم الاتفاق عليها مع وزارة التنمية البشرية لتقييم هؤلاء الموظفين بشأن تحولهم أو للتخصيص بالقطاع الجديد”.

وتابع: “من يجتاز هذه المعايير ويكون مناسبًا للقطاع الجديد، فإذا كانت خدمته أكثر من 25 عامًا سيعطى الخيار إما أن يتقاعد مبكرًا ويبدأ عقدًا جديدًا على نظام التأمينات الاجتماعية أو أن يضم خدماته حتى يستفيد منها عند التقاعد وفق السن النظامي فالخيار هنا للموظف”.

ونوه وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن النظام موحد على كافة المراتب الوظيفية لا يختلف، القواعد واحدة على كافة اللوائح لكن عملية التحول سيصبح من خلالها الموظف يعمل بعقد بدلًا من أن يكون على نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية، منوهًا بأنه لن تختلف مراتب الموظفين بعد الخصخصة وأمام الموظف عدة خيارات إذا رفض التحول.

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