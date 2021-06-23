الجدعان: الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين يدعم وينمي الاقتصاد الوطني

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

قرار الوزراء:

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)- تحت التأسيس- والبنك السعودي الرقمي- تحت التأسيس- وفقًا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 22/ 2/ 1386هـ.

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