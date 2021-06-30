الحرارة تصل 50 مئوية في بغداد وقرار بتعطيل الدوامات

المواطن - متابعة

قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد يوم غد الخميس؛ وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية أو أكثر.

الحرارة 50 مئوية:

وأفادت الحكومة، في بيان لها، بأن هذا القرار اتخذ استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأنواء الجوية، مخولًا المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في محافظاتهم في حالة وصول درجات الحرارة يوم غد إلى 50 مئوية أو أكثر.

استثناء 3 قطاعات:

واستثنى القرار الدوائر الصحية والأمنية والخدمية لتقديم خدماتها للجماهير في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا خلال هذه الفترة، حيث وصلت الحرارة قرابة 50 درجة في بعض المناطق في الخليج، ومنها العاصمة بغداد.

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