‎الرئيسية
الرياضة
الحميد: إعادة ترتيب البيت التعاوني أولوية

الحميد: إعادة ترتيب البيت التعاوني أولوية

2021/06/10
الساعة 2:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الحميد: إعادة ترتيب البيت التعاوني أولوية فريق التعاون
المواطن - مروة نبيل

وجه العضو الذهبي في نادي التعاون، الشيخ عبدالعزيز الحميد رسالة إلى الجماهير، مؤكدًا أن إعادة ترتيب سكري القصيم أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.

الحميد يوجه رسالة لجماهير نادي التعاون

وقال عبدالعزيز الحميد: “رسالة للتعاونيين، بعض ما يطرح بخصوص اللاعبين أو الإدارة اجتهادات والكثير منها غير دقيق، إعادة ترتيب البيت التعاوني بالكامل أولوية قصوى لدى رجاله، إدارة، جهاز فني، لاعبين (استقطاب-استغناء)”.

وتابع العضو الذهبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، قائلًا: “سكري القصيم يعمل والآخرون يعملون (الدوري ليس هدف الهدف تعاون ممتع وقوى فقط) غير ذلك قتل للبناء التعاوني”.

التعاون ضد الفيصلي
لاعبو سكري القصيم – المصدر @saudiFF

سكري القصيم هذا الموسم

ونجح سكري القصيم في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد سكري القصيم أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :