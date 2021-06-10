الحميد: إعادة ترتيب البيت التعاوني أولوية

المواطن - مروة نبيل

وجه العضو الذهبي في نادي التعاون، الشيخ عبدالعزيز الحميد رسالة إلى الجماهير، مؤكدًا أن إعادة ترتيب سكري القصيم أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.

الحميد يوجه رسالة لجماهير نادي التعاون

وقال عبدالعزيز الحميد: “رسالة للتعاونيين، بعض ما يطرح بخصوص اللاعبين أو الإدارة اجتهادات والكثير منها غير دقيق، إعادة ترتيب البيت التعاوني بالكامل أولوية قصوى لدى رجاله، إدارة، جهاز فني، لاعبين (استقطاب-استغناء)”.

وتابع العضو الذهبي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، قائلًا: “سكري القصيم يعمل والآخرون يعملون (الدوري ليس هدف الهدف تعاون ممتع وقوى فقط) غير ذلك قتل للبناء التعاوني”.

سكري القصيم هذا الموسم

ونجح سكري القصيم في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد سكري القصيم أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

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