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الداخلية : ضبط 27152 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8481 مخالفة

الداخلية : ضبط 27152 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

2021/06/13
الساعة 4:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية : ضبط 27152 مخالفة لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27152) مخالفة وذلك للفترة من 25 / 10 / 1442هـ حتى 2 / 11 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8481)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5376)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3632)، و منطقة القصيم بـ(2094)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1967)، ومنطقة الجوف بـ(1388)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1029)، ومنطقة تبوك بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(888)، ومنطقة الباحة بـ(486) ومنطقة جازان بـ(436)، ومنطقة عسير بـ(314) ومنطقة نجران بـ(148).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الإجراءات الاحترازية


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