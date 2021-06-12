الدنمارك تسقط في فخ الخسارة أمام فنلندا

المواطن - محمد سمعه

حقق منتخب فنلندا الأول لـ كرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب الدنمارك بهدف دون مقابل بالجولة الأولى في مباريات المجموعة الثانية لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة الدنمارك وفنلندا:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ هادئًا من قبل الفريقين دون وجود خطورة تذكر.

إصابة إيركسن تُرعب الجميع:

وجاءت الدقيقة الـ43 لتشهد سقوط اللاعب كريستيان إيركسن على أرضية الملعب، حيث سقط مغشيًّا عليه دون أي تدخل من المنافس ليتسلل الرعب إلى قلوب لاعبي المنتخبين وسط متابعة حالته الصحية.

وتوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق حيث خرج إيركسن من أرضية الملعب مغادرًا إلى المشفى، حيث استقرت حالته الصحية هناك.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد ذلك استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا، حيث تم إنهاء آخر 5 دقائق بالشوط الأول، ونال الفريقان راحة لمدة 5 دقائق وبدأ الشوط الثاني.

دخل لاعبي المنتخب الأبيض والأحمر وهو لقب منتخب الدنمارك، الشوط الثاني بدون تركيز كامل متأثرين بإصابة زميلهم إيركسن، وهو ما نجح منتخب فنلندا في استغلاله.

منتخب فنلندا يُحقق إنجازًا تاريخيًّا:

وتمكن منتخب فنلندا من إحراز الهدف الأول عبر ضربة رأسية من اللاعب جويل بوهانبالو بالدقيقة الـ60.

وسنحت فرصة بعد ذلك لمنتخب الأبيض والأحمر لإحراز هدف التعادل من ركلة جزاء، ولكن دون جدوى حيث أهدرها اللاعب بيير إيميل هويبرج في الدقيقة الـ74.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لكي يحقق منتخب فنلندا أول فوز في تاريخه، في مشاركته الأولى ببطولة كأس أمم أوروبا.

وسيواجه منتخب فنلندا في الجولة الثانية، منتخب روسيا يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب منتخب الدنمارك مع منتخب بلجيكا الخميس المقبل.

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