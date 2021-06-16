الدويش: الرواتب الشهرية العبء الأكبر بالأندية

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي محمد الدويش على ديون الأندية التي أعلنتها لجنة الكفاءة المالية مؤخرًا، مؤكدًا أن الرواتب الشهرية تُعتبر العبء الأكبر على الإدارات.

الدويش يُعلق على ديون الأندية

وقال الدويش: “من الكشف الرسمي الذي أعلنته لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة يتضح أنّ فاتورة الرواتب الشهرية للاعبين والمدربين والموظفين تشكل العبء الأكبر في مصروفات الأندية الكبيرة”.

وتابع محمد الدويش حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، قائلًا: “إدارة الهلال وحدها بين هذه الأندية دفعت هذه الفاتورة !”.

لجنة الكفاءة المالية تكشف الديون

وكشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة مؤخرًا إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل الماضي، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تصل قيمتها إلى 627,003,053 ريالًا.

ويُعد نادي الاتحاد الأكثر ديونًا، حيث تجاوزت المستحقات المالية عليه حاجز الـ140 مليون ريال، يليه نادي النصر بـ135 مليون ريال، ثم الأهلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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