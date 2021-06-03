الدويش: النصر تحسن فنيًا مع مينيز

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي محمد الدويش بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحت قيادة مدربه الجديد مانو مينيز، مؤكدًا تحسن مستواه رغم خسارته ضد الاتحاد في الجولة الأخيرة.

الدويش يشيد بأداء النصر

وقال محمد الدويش: “لم أتمكن من متابعة مباراة النصر والاتحاد مباشرة لكنني شاهدت إعادتها، واحدةٌ من أفضل مباريات العالمي ومن أسوأ مباريات الاتحاد في الموسم”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، قائلًا: “فوزٌ كبير منعه غروهي وفرّط به حمدالله!.. أرى أنّ النصر ورغم النقص المؤثر تحسّن فنيًا مع مانو مينيز“.

العالمي هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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