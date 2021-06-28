الرباع السعودي محمود آل أحميد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

نجح محمود آل أحميد رباع المنتخب السعودي لرفع الأثقال في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” تهنئة للاعب محمود آل أحميد بمناسبة تأهله للأولمبياد وتمثيله للمملكة في المحفل الدولي.

وزير الرياضة يهنئ محمود آل أحميد

كما وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة التهنئة لـ الرباع السعودي قائلًا: ” ألف مبروك تأهل نجم المنتخب السعودي لـ الأثقال آل أحميد إلى أولمبياد طوكيو.

وتأهل الرباع السعودي إلى الأولمبياد ممثلًا قارة آسيا في وزن 73 كيلوجراماً.

إنجاز مميز لـ طارق حامدي

وفي وقت سابق، نجح السعودي طارق حامدي بطل الكاراتيه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ودخل حامدي، التاريخ حيث صعد إلى أولمبياد طوكيو كأحد 80 لاعباً ولاعبة سيشاركون بلعبة الكاراتيه التي تظهر للمرة الأولى في قائمة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأصبح حامدي أول لاعب كاراتيه سعودي يتأهل إلى الأولمبياد بعد أن نال بطاقة التأهل من فرنسا.

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