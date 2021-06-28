الرجاء إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2021

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الرجاء ضد بيراميدز المصري، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، بفوز الفريق المغربي وتأهله إلى المواجهة النهائية بركلات الترجيح.

الرجاء ضد بيراميدز:

ولعب الرجاء ضد بيراميدز على إستاد محمد الخامس في المغرب، وبدأت المباراة بشكل سريع، وسيطر الفريق المصري على وسط الملعب، إلا أنه لم يُشكل خطورة حقيقة على مرمى أصحاب الأرض.

ولعب بن مالانجو رأسية مميزة، إلا أن حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي أبعدها عند الدقيقة 27، قبل أن يلعب كرة أخرى مميزة، إلا أنها ارتطمت بالقائم، لتنتهي أحداث الشوط التعادل السلبي بين الفريقين.

ركلات الترجيح تحسم التأهل:

واستمرت محاولات الفريقين طوال أحداث الشوط الثاني، بحثًا عن تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليلعب الفريقين ركلات الترجيح لحسم التأهل.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي بنتيجة 5/ 4، ويواجه شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية بطولة ليودع كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021.

وتابعت جماهير نادي الاتحاد مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية، خاصة أن الفريق المغربي، سيواجه العميد في نهائي البطولة العربية للأندية شهر أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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