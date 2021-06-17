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الرشيد: ميزة رهيبة في تحديث iOS 15 الجديد

الرشيد: ميزة رهيبة في تحديث iOS 15 الجديد

2021/06/17
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيتقنية ومعلومات, حصاد اليوم
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الرشيد: ميزة رهيبة في تحديث iOS 15 الجديد
المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة جديدة لهواتف آيفون في التحديث الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه الشركة قبل أيام.

ميزة رهيبة

وقال الرشيد، معلقًا على هذه الميزة: “ميزة رهيبة جدًا جدًا.. وداعًا لضياع أو سرقة أجهزة الآيفون والآيباد حتى لو كان الجهاز بدون شريحة أو إنترنت أو حتى لو كان الجهاز مغلقًا”.

موقع الجهاز

وأشار الرشيد، إلى أن هذه الميزة ستتيح لصاحب الجهاز تحديد موقعه سواء كان الجهاز بدون شريحة أو تعرض للسرقة وتم إطفاؤه.


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