الرشيد: ميزة رهيبة في تحديث iOS 15 الجديد

المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة جديدة لهواتف آيفون في التحديث الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه الشركة قبل أيام.

ميزة رهيبه جداً جداً 😍👌🏻

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وداعاً لضياع او سرقة أجهزة الايفون والايباد حتى لو كان الجهاز بدون شريحة او انترنت او حتى لو كان الجهاز طافي😁 راح تحصله👍🏻 pic.twitter.com/SrqK32zub1 — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) June 17, 2021

ميزة رهيبة

وقال الرشيد، معلقًا على هذه الميزة: “ميزة رهيبة جدًا جدًا.. وداعًا لضياع أو سرقة أجهزة الآيفون والآيباد حتى لو كان الجهاز بدون شريحة أو إنترنت أو حتى لو كان الجهاز مغلقًا”.

موقع الجهاز

وأشار الرشيد، إلى أن هذه الميزة ستتيح لصاحب الجهاز تحديد موقعه سواء كان الجهاز بدون شريحة أو تعرض للسرقة وتم إطفاؤه.

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