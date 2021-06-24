السعودية تكسب اليمن في كأس العرب لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب السعودية تحت 20 عامًا لـ كرة القدم من الفوز على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات بطولة كأس العرب لـ الشباب تحت 20 عامًا المقامة في مصر.

ملخص مباراة السعودية واليمن

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من المنتخب السعودي أسفر عن إحراز الأخضر للهدف الأول عبر اللاعب عبدالله رديف بالدقيقة الـ28.

وتمكن بعدها منتخب اليمن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب سليمان هزازي لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ29.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل فريق.

وبالشوط الثاني من المباراة نجح منتخب السعودية في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب مشاري النمر بالدقيقة الستين.

الأخضر الشاب يحقق الفوز الثاني تواليًا

وحقق المنتخب السعودي الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على أوزبكستان يوم الاثنين الماضي.

وسيواجه الأخضر، نظيره التونسي مساء الأحد المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

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