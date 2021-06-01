الشباب الأكثر دقة تسديدات بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق الشباب بشكل لافت على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الشباب الأكثر دقة تسديدات

وذكر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وصيف الدوري.. وصاحب أقوى هجوم، الشباب أكثر الفرق في الموسم الماضي دقة في التسديدات، حيث تجاوزت نسبة الدقة 53.4%”.

وجاءت قائمة أكثر الفرق دقة في التسديدات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ الليوث في الصدارة، ثم الهلال بـ52.5%، يليه الفتح بـ49.8%، وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رابعًا بـ49.3%.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية المسابقة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة، يليه الشباب، ثم الاتحاد برصيد 56 نقطة، وحل التعاون رابعًا بـ47 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح، ثم الأهلي بـ39 نقطة، وحل الفيصلي تاسعًا برصيد 36 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ضمك، الباطن وأبها.

وهبط إلى دوري الدرجة الأولى، القادسية، الوحدة والعين بعدما حصدوا 35، 32 و20 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

شارك الخبر







شارك الخبر