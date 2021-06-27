الشمراني يكشف سبب نجاح الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني إعجابه بطريقة إدارة الهلال في العمل الذي يؤدي لـ نجاح النادي في التتويج بالبطولات على مستوى الألعاب المختلفة.

وغرد الشمراني اليوم الأحد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “سبب نجاح الزعيم هو العمل في منأى عن ضجيج الإعلام”.

وكانت الجماهير الزرقاء احتفلت يوم 18 يونيو الجاري بالذكرى الثانية لـ مجلس إدارة فهد بن نافل الذي تولى المسؤولية الإدارية في الزعيم يوم 18 يونيو 2019.

99 بطولة لـ الهلال في عامين

وكشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن النادي بمختلف ألعابه نجح في تحقيق 99 بطولة خلال عامين بواقع 7 بطولات في كرة القدم، و 4 بطولات لفريق الكرة الطائرة، و 14 بطولة في كرة الطاولة، و 11 بطولة في كرة التنس، بجانب تحقيق 14 بطولة في رياضة الإسكواش، وتحقيق 5 بطولات في رياضة الريشة الطائرة، و 10 بطولات في رياضة الكاراتيه، و 6 بطولات في رياضة التايكوندو، و 20 بطولة في رياضة السباحة بجانب تحقيق 8 بطولات في رياضة ألعاب القوى.

كما تم استقطاب 13 لاعبًا أجنبيًّا ومحليًّا للنادي وتجديد وتوقيع 32 عقدًا احترافيًّا مع 23 لاعب كرة قدم بالنادي، وتوقيع 14 اتفاقية.

الزعيم استحدث 7 ألعاب مختلفة

كذلك كشف النادي عن استحداث 7 ألعاب مختلفة وتأسيس شركة الهلال الاستثمارية بالإضافة إلى إنشاء إدارات متخصصة وتكوين القوة الزرقاء، وإعادة هيكلة الفئات السنية وتطوير البنية التحتية للنادي وتدشين أكاديمية بالنادي وتمكين المرأة من العمل في النادي، ورفع جودة الحوكمة.

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