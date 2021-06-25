الصحة العالمية تعلن حل إيقاف تحورات كورونا

المواطن - متابعة

ينتشر المتحور “دلتا” من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم، خصوصًا بريطانيا. وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن خشيته من انتشار السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند، مطالبًا بوقف انتشار كوفيد 19، لتتوقف ظهور المتحورات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة: إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

فيروس كورونا:

كما أضاف: “السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور- هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور- لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد-19 من الانتقال”.

وقال: “الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات”.

ازدياد في الصيف:

وحذر خبراء من أن المتحور دلتا، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتبارًا من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة.

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