الصرامي: احتكار فريق واحد للبطولات ظاهرة سلبية

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن احتكار فريق واحد للبطولات أمر سلبي على الرياضة.

الصرامي ينتقد احتكار فريق للبطولات:

ونشر سعود الصرامي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس نادي الهلال، فهد بن نافل وعدد من المسؤولين مع الكؤوس التي حققها الفريق الأول لكرة القدم التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

وعلق المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر قائلًا: “احتكار البطولات لفريق واحد ظاهرة سلبية على الرياضة، جمال الرياضة كرة قدم وبقية الألعاب في التنافس بين الفرق المشاركة”.

واختتم سعود الصرامي تغريدته قائلًا: “من الجوانب السلبية لاحتكار البطولات لفريق واحد هجران الجماهير للمدرجات وغياب التنافس بين فرق المقدمة وانعدام الإثارة والتشويق”.

بطولات الهلال:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بالثلاثية التاريخية موسم 2019/ 2020، حيث حصد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، ليرفع عدد بطولاته إلى 62 لقبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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