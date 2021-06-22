الصين تقرر الإبقاء على القيود الحدودية لعام آخر

المواطن- متابعة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الصينية قررت الإبقاء على القيود الحدودية لعام آخر؛ تحسبًا لعودة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 مجددًا في أراضيها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر حكومية مطلعة، قولها إن بكين تعتزم الإبقاء على القيود، التي فرضتها على الحدود بسبب جائحة كورونا لمدة عام آخر على الأقل.

تحورات كورونا الجديدة

وأرجعت السلطات ذلك إلى الخشية من ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وقالت الصحيفة نقلًا عن شخص مطلع إنه تم وضع جدول زمني مؤقت، لإزالة القيود الحدودية.

وأوضح أن السلطات تعتزم رفع القيود على الحدود في النصف الثاني من عام 2022، مشيرا إلى أن ذلك تم خلال اجتماع عقد في منتصف مايو الماضي لمجلس الوزراء.

فيروس كورونا في الصين

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 91,629 حالة، وتوفي 4,636 شخصًا، بينما تعافى 86,481 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 179,661,027 شخصًا، وتوفي 3,890,926 شخصًا بينما تعافى 164,354,542 شخصًا.

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