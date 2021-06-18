الطائي يعتذر لـ التعاون عن تميمة الذئب

المواطن - محمد سمعه

توجه مجلس إدارة نادي الطائي، بالاعتذار لنادي التعاون وذلك بعد أن تم الكشف يوم الأحد الماضي عن تميمة الذئب لـ فارس الشمال بمناسبة صعوده لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وأصدر فارس الشمال بيانًا عبر حسابه في “تويتر” أكد فيه أن العمل البشري لا يصل إلى الكمال مهما بذل الناس من جهد، كما أكد مجلس إدارة النادي بـ رئاسة تركي الضبعان على أن الخطأ غير مقصود.

الطائي معتزًا بشعار الفارس

وأكد فارس الشمال على أن النادي معتز بشعاره وهو الفارس الذي يمتطي جوادًا ولن يحيد عنه خلال الفترة المقبلة.

تعليق رئيس التعاون السابق

وبوقت سابق، علق محمد القاسم رئيس نادي التعاون السابق على اختيار نادي الطائي تميمة “الذئب” كتميمة له وذلك بعد صعوده لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد محمد القاسم قائلًا: “الذئب تميمة نادي التعاون التي تم اعتمادها من قبل وزارة الرياضة، ومع كامل تقديري وتباريكي للأشقاء في فارس الشمال صعودهم لدوري المحترفين لكنني أستغرب اختيارهم تميمة الذئب، وأعرف أن هذا يتعارض مع إقرار تمائم الأندية السابقة التي تم اختيارها”.

وكان فارس الشمال أطلق تميمته وهي عبارة عن “ذئب” وذلك خلال حفل الاحتفال بصعود الفريق لدوري المحترفين الذي أُقيم تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وجاءت تميمة النادي بعنوان “جاكم الذيب”.

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