رئيس التعاون السابق مندهش من تميمة الطائي !

المواطن - محمد سمعه

علق محمد القاسم رئيس نادي التعاون السابق على اختيار نادي الطائي تميمة “الذئب” كتميمة له وذلك بعد صعوده لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق رئيس التعاون السابق على تميمة الطائي:

وغرد محمد القاسم قائلًا: “الذئب تميمة نادي التعاون التي تم اعتمادها من قبل وزارة الرياضة، ومع كامل تقديري وتباريكي للأشقاء في الطائي صعودهم لدوري المحترفين لكنني أستغرب اختيارهم تميمة الذئب، وأعرف أن هذا يتعارض مع إقرار تمائم الأندية السابقة التي تم اختيارها”.

فارس الشمال يكشف عن تميمته بعد الصعود:

وكان فارس الشمال أطلق تميمته وهي عبارة عن “ذئب” وذلك خلال حفل الاحتفال بصعود الفريق لدوري المحترفين المقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وجاءت تميمة النادي بعنوان “جاكم الذيب”.

وتمكن فارس الشمال من خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

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