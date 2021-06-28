الطائي يُطمئن الجماهير على محمد عواجي

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الطائي على طمأنة الجماهير على حارس حار مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد عواجي، بعد تعرضه لحارس سير.

استقرار حالة محمد عواجي:

وأعلن نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأحد، عن تعرض حارسه محمد عواجي لحادث سير، وتواجده في العناية المركزة، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وطمأن النادي الجماهير عبر “تويتر”، اليوم، وقال: “تواصلت إدارة نادي الطائي هاتفيًّا مع أسرة اللاعب محمد عواجي، وتطمئن إدارة النادي كافة الجماهير الرياضية بحالة اللاعب المستقرة إن شاء الله، سائلين المولى عز وجل أن يكتب له الشفاء العاجل”.

وكان عواجي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، بعد توقيعه لمخالصة مالية مع نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الطائي إلى دوري المحترفين:

ونجح الطائي في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، بعد فوزه على عرعر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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