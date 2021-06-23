العثور على رسالة عمرها 95 عامًا

المواطن - متابعة

خلال رحلة غوص عثرت القبطانة جنيفر دوكر، على رسالة عمرها 95 عامًا، داخل زجاجة يعود تاريخها للعام 1926.

سر وصول القبطانة لصاحب الرسالة:

وكتب صاحب الرسالة: “هل سيعيد الشخص الذي وجد هذه الزجاجة هذه الرسالة إلى كاتبها، جورج مورو، الذي يعيش عند نهر شيبويغان ويخبره أين عثر عليها بالتحديد؟”.

فيما روت القبطانة جنيفر دوكر، تفاصيل العثور على تلك الرسالة، بالقول: “رصدت تلك الزجاجة الخضراء فوق طبقة رسوبية فقلت هذا يبدو رائعًا لذلك وصلت إليها وأمسكت بها ولاحظت وجود ورقة بداخلها”.

وأضافت، شعرت على الفور أنه شيء رائع، وشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم التفاعل معها بشكل كبير”، بحسب سي إن إن.

رد فعل ابنة صاحب الرسالة:

ونجحت دوكر في التوصل لابنة صاحب الرسالة، والذي عقب على الأمر بالقول: “كانت صدمة لي، لكن والدي كان يفعل أشياء مثل هذه”، معقبة: “سأحتفظ بهذه الرسالة”.

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