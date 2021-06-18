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العجمي: لا بد أن يكون مونديال 2022 أولوية
بعد الإعلان عن قائمة الأخضر الأولمبي

العجمي: لا بد أن يكون مونديال 2022 أولوية

2021/06/18
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العجمي: لا بد أن يكون مونديال 2022 أولوية لاعبو الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الكويتي الخبير في شؤون الكرة الآسيوية مرزوق العجمي تخوفه من تعرض لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للإرهاق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأن يكون التأهل إلى مونديال 2022 هو الأولوية.

مونديال 2022 أولوية

وقال مرزوق العجمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “في فترة التصفيات المونديالية 2021.09.02 حتى 2022.03.29، تتداخل كأس العرب وكأس الخليج”.

 

السعودية والإمارات
لاعبو السعودية والإمارات – المصدر @MarzouqAlajmi

وتابع: “أي أن لاعب الإمارات سيلعب 21 مباراة رسمية (الحد الأقصى) ولاعب السعودية سيلعب 24 مباراة رسمية (مع مشاركة الدوسري والشهراني والفرج في طوكيو)؛ هذا بخلاف الوديات!.. المونديال لا بد أن يكون أولويةً”.

وتصدر الأخضر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 20 نقطة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

ثلاثي الهلال مع الأخضر في الأولمبياد

وأعلن المدرب سعد الشهري عن قائمة الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، حيث استعان بثلاثة لاعبين كبار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الأخضر مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب الأولمبي – المصدر saff


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