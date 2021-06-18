العجمي: لا بد أن يكون مونديال 2022 أولوية

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الكويتي الخبير في شؤون الكرة الآسيوية مرزوق العجمي تخوفه من تعرض لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للإرهاق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأن يكون التأهل إلى مونديال 2022 هو الأولوية.

مونديال 2022 أولوية

وقال مرزوق العجمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “في فترة التصفيات المونديالية 2021.09.02 حتى 2022.03.29، تتداخل كأس العرب وكأس الخليج”.

وتابع: “أي أن لاعب الإمارات سيلعب 21 مباراة رسمية (الحد الأقصى) ولاعب السعودية سيلعب 24 مباراة رسمية (مع مشاركة الدوسري والشهراني والفرج في طوكيو)؛ هذا بخلاف الوديات!.. المونديال لا بد أن يكون أولويةً”.

وتصدر الأخضر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 20 نقطة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

ثلاثي الهلال مع الأخضر في الأولمبياد

وأعلن المدرب سعد الشهري عن قائمة الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، حيث استعان بثلاثة لاعبين كبار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الأخضر مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة