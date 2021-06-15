العراق يختار شركة روس آتوم لبناء مفاعلات نووية 

المواطن- متابعة

قال العراق، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار شركة روس آتوم الروسية لتقوم بتنفيذ مشروع بناء المفاعلات النووية في البلد لتوفير الطاقة الكهربائية، بحسب وكالة سبوتنيك.

المباحثات قطعت شوطًا ممتازًا

وأكد رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، كمال حسين لطيف، على أن المباحثات مع الشركة قطعت شوطًا ممتازًا بهذا الشأن.

وقال: لدينا توجه لبناء 8 مفاعلات نووية لتوفير الطاقة الكهربائية في العراق، وذلك لكي نوفر 25 % من الطاقة التي نحتاجها في عام 2030، ونحن حاليًا متوجهون لهذا العدد ولكن ليس بالضرورة أن يتم إنجاز جميع المفاعلات خلال هذه الفترة.

وأضاف: العدد الخاص بالمفاعلات قد يكون أقل أو أكثر، وهناك قرارات للحكومة وهناك مصادر التمويل والتعاقدات الخاصة وغيرها، ونحن في الحقيقة قطعنا شوطًا متطورًا جدًا وممتازًا مع الجانب الروسي في هذا المجال.

واستطرد: لدينا تعامل سابق مع روسيا والمفاعل العراقي السابق كان من روسيا، وأيضًا التسهيلات والأشياء التي يقدمها الجانب الروسي ممتازة.

وأكد لطيف أن على أن هناك زيارة ستتم إلى موقع شركة روس آتوم في روسيا للاطلاع على تفاصيل فنية دقيقة وآليات العمل، مبينًا أن الزيارة ستتم خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

ما هي شركة روس آتوم؟

ويذكر أن شركة روس آتوم الروسية، هي هيئة رسمية حكومية تنظم عمل المجمع النووي الروسي، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو.

وأنشئت روس آتوم في عام 1992، خلفًا لوزارة الصناعة والهندسة النووية في الاتحاد السوفياتي سابقًا، وذلك وفقًا لقانون اعتمده البرلمان الروسي، وتم بموجبه تحويل الوكالة إلى مؤسسة حكومية.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



